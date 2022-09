’Nieuwe pensioenwet onnodig’

Zie nu de berichtgeving van minister Schouten waarin wordt gesteld dat het nieuwe pensioen gegarandeerd niet meer dan 5% lager mag zijn dan de huidige. Dit is al de eerste hap die uit de gelden zal worden weggenomen. En wat is die garantie verder waard indien men door de ingewikkeldheid van die nieuwe wet geen voldoende zicht heeft op de toekomst? En dan wil men die wet er uit prestigeoogpunt per 1 januari 2023 doorheen gaan jassen. Onverantwoord. Die nieuwe wet, waar jarenlang aan is gewerkt, behoefde er helemaal niet te komen als de rekenrente in het huidige systeem was verhoogd. Wat een energieverspilling en gepruts.

Bert van der Heijden,

Hoevelaken