Onze zorg is niet klaar voor nieuwe vuurproef

Uitslag Stelling: ’Basisloon horeca omhoog’

De horeca schreeuwt om personeel en van de mensen die nu in de sector werken, zijn er velen van plan om te vertrekken. Logisch, reageren de stellingdeelnemers. „In de thuiszorg verdient mijn dochter in 4 uur wat ze in de horeca in 8 uur verdiende.”