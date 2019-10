’Interview met Stanley H. was fout’

In samenspraak met haar ’intelligente’ redactie was dit besloten en leidde destijds al terecht tot heel veel kritiek, maar tijdens het gesprek in DWDD was Sonja Barend alleen maar aan het lachen en probeerde er alles aan te doen het besluit goed te praten, ondanks het feit dat Peter R. de Vries, die ook aanwezig was, haar het vuur na aan de schenen legde. De ’intelligentie’ van de redactie van Sonja was destijds kennelijk toch zwaar overschat, want hoe haal je het in je hoofd een voortvluchtige crimineel uit te nodigen voor een interview op de tv? Dit is ondermijning van de rechtsstaat en geeft andere criminelen een verkeerd signaal, maar Sonja Barend heeft zich daar nooit iets van aangetrokken en gaf met haar elitaire houding de indruk dat zij precies wist hoe de crimineel en de daaraan verbonden wereld in stak. Het is niet om te lachen, maar ’lachwekkend’ dat zij die ruimte destijds op de tv heeft gekregen.

Otto C. Tempelaars,

Heemstede