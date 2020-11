Daarover zijn vrijwel alle deelnemers aan De Kwestie het wel eens: ’Geen voorrang voor coronapatiënten’. Sterker nog: een aantal van u vindt dat mensen die corona hebben opgelopen door willens en wetens naar feestjes, kroegen of andere superspread-events te gaan, achteraan moeten aansluiten in de rij. F_elliot10 zegt: „Iedere zieke heeft recht op zorg, maar niet de coronazieken die het zelf hebben uitgelokt door naar illegale feesten te gaan en zich totaal niet aan de coronavoorschriften houden. Die wilden niet luisteren, dus moeten ze maar voelen.”

Ondoordacht gedrag

Aem_heeffer939 zit meer op de lijn van ieder op zijn beurt, maar „zeker geen voorrang. Zeer zeker niet wanneer het die dwazen betreft van #ikdoenietmeermee. En wat te denken van lieden die positief zijn getest, maar vinden dat zij toch maar niet in quarantaine moeten gaan?” Arnoho is nog harder: „Of een coronapatiënt voorrang moet krijgen of niet zal me een zorg wezen. Veel belangrijker is, naar mijn mening, dat al die mensen die de coronaregels bewust overtreden géén recht hebben op een ic-bed als ze toch corona krijgen door hun ondoordachte gedrag. Dit moet landelijk geregistreerd worden.”

"We lijken nu alle coronapatiënten te willen redden ten koste van andere patiënten"

Gebruiker Non quis, sed quid (’Het gaat er niet om wie het zegt, maar wat hij/zij zegt’) heeft een stoplichtsysteem bedacht: „Geef elk nieuw ziektegeval een kleur: rood is levensbedreigend, oranje is spoed, geel is normale behandeling en een groen geval kan wel even wachten. Alle coronagevallen moet je rood kleuren. Een hartaanval zal ook rood van kleur zijn. Het is heel simpel. Alle roodgekleurde opnames gaan voor, dan alle oranjegekleurde, vervolgens de gele en tot slot de groene. Bij elke opname moet een eerste inschatting gemaakt worden. Doeltreffend en eerlijk.”

Waar de meeste mensen de voorrangskwestie snel duiden, heeft Sylvia12 er wat meer aandacht aan besteed: „Beetje kort door de bocht, deze vraag. Het ligt eraan wat de levensverwachting is. Moet je een 80-jarige coronapatiënt laten voorgaan op een 40-jarige patiënt met kanker? Dan is het antwoord: nee! We lijken nu alle coronapatiënten te willen redden ten koste van andere patiënten die wellicht nog een heel leven voor zich hebben. (...) De dood hoort bij het leven. Ik ga niet staan juichen als een 90-jarige corona heeft overleefd en binnen een jaar alsnog overlijdt aan hartfalen o.i.d. terwijl een jong persoon de zorg wordt ontzegd door de coronacrisis.”

Praktijkopleiding

Het is duidelijk. Keuzes moeten worden gemaakt omdat er een tekort is aan bedden en/of bekwaam personeel. Is dat op te lossen? „Ja”, zegt Marijkeavisser, „laat de leerlingen HBOV-verpleegkunde werken. Verander het in een praktijkopleiding. Natuurlijk is het even investeren om hun de praktijk aan te leren, maar het zijn hoogopgeleide mensen, dus die zullen dat snel onder de knie hebben.”

"Elke patiënt wil en moet geholpen worden, zonder onderscheid"

De lijn die nu vaak wordt gevolgd - reguliere zorg afschalen om zo de coronacrisis het hoofd te bieden - vindt van weinig mensen bijval. Laantje26 verwoordt dat als volgt: „Reguliere zorg op een laag pitje zetten is onverantwoord. Je moet coronapatiënten in aparte corona-opvang plaatsen, uiteraard goed geoutilleerd. Niet mixen met normale ziekenhuispatiënten en personeel; dat is vragen om problemen.”

JCI ziet daarin een reden om onlangs gesloten ziekenhuizen te heropenen: „Overal kan wel een noodhospitaal worden opgebouwd indien nodig, maar schijnbaar is het erg lastig om een gesloten ziekenhuis zoals het Slotervaart met complete basisinfrastructuur in te richten als coronaziekenhuis. Het zal de bureaucratische muur (zo hoog dat zelfs de zon er niet meer overheen schijnt) in Nederland wel zijn...”

Bezuinigingen

De vraag die veel mensen bezighoudt is: hoe kan het dat de zorg moet kiezen en niet gewoon iedereen in behandeling kan nemen? Velen van u wijzen op de bezuinigingen van de achtereenvolgende kabinetten-Rutte op de zorg, hoewel we meer geld uitgeven aan die sector dan ooit. Leub legt de schuld volledig in Den Haag: „Elke patiënt wil en moet geholpen worden, zonder onderscheid. De fout ligt bij het beleid van de regering. Er is enorm bezuinigd op de gezondheidszorg, maar niet op de dikke, onnodige managementslaag.”

"Laten we nou eens proberen wat zelfdiscipline op te brengen, collectief, dat is de enige manier"

Weideclan is van de oplossingen: „Waarom willen we met z’n allen toch zo graag schuldigen aanwijzen? Tuurlijk is er (te) veel bezuinigd, maar je kunt niet voorbereid zijn op alle mogelijke calamiteiten. Je kan 100.000 ziekenhuizen neerzetten met bemensing en al, maar als er vanuit het oosten een kernbom valt heb je daar ook niet genoeg aan. Laten we nou eens proberen wat zelfdiscipline op te brengen, collectief, dat is de enige manier. Het kabinet had dit scenario ook niet kunnen voorkomen. Ze hebben hun best gedaan met de maatregelen die relatief snel in te voeren waren, maar als een deel van de bevolking daar doorlopend maling aan heeft is het water naar de zee dragen.”

Mariet_v_deutekom komt nog even terug op de initiële vraag en zegt: „Iedereen heeft recht op medische zorg. Einde discussie.”