’Stemwijzer op basis van ingeloste beloften’

We mogen op 22 november weer naar de stembus. Velen zullen de stemwijzer raadplegen om hun stem naar geweten uit te brengen. Wat wij veelal uit voorgaande verkiezingen hebben mogen ervaren is, dat tussen beloven en leveren van verkiezingsbelofte een wereld van verschil zit. Daarom, wat is er mis mee om in stemwijzers te vermelden hoedat zij zich over de voorgelegde vraag in het vorige kabinet gedragen hebben, en hoedat zij toen over gelijkwaardige zaken in de Tweede Kamer gestemd hebben. Zo kunnen we eerlijker ’het kaf van het koren gaan scheiden’’ tussen wat zij politiek beloven en wat zij uiteindelijk leveren.

Mario Verhees, Asten