’Zorgen om datacenter Zeewolde’

De laatste dagen is er in De Telegraaf nog al veel aandacht besteed aan de ontwikkelingen van datacenters in Hollands Kroon (Wieringermeer). Het lijkt alsof Hollands Kroon exclusief is in deze (bestuurlijke) problematiek. Dat is onjuist.

Ik wil erop wijzen dat in de provincie Flevoland, gemeente Zeewolde, een identieke casus aan de gang is. Met veel geheimzinnigheid wordt in Zeewolde het vergunningenproces voor de aanleg en bouw voor een giga datacenter op toekomstig industrieterrein Trekkersveld III voorbereid en gemanipuleerd.

Alle valse argumenten over werkgelegenheid, energieverbruik, teruglevering van warmte en waterverbruik worden uit de kast gehaald. Terwijl de naam van de aanvrager zorgvuldig geheim wordt gehouden (waarschijnlijk een Chinese provider), gaan de procedures op slinkse wijze toch door. Willen we dit?

Jan A. Dunnewind, Zeewolde