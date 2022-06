’Klimaatdrammers’ zijn de vijand niet

Premium Financieel

Profiel: nieuwe SER-baas Kim Putters zette kloof in Nederland op politieke agenda

De 48-jarige Kim Putters is de beoogde nieuwe voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER) en wordt daarmee het nieuwe gezicht van de polder. In politiek Den Haag heeft hij veel aanzien. „Zijn verhaal was de rode draad van het regeerakkoord van Rutte 3.”