’Zedenzaak Gennep tart elke beschrijving’

Bejaarden, die de wereld over reizen om via kinderen aan hun trekken te komen. En wat te denken van seksueel misbruik in de sportwereld waar menselijke roofdieren hun tentakels kunnen uitslaan op onze jeugd? In allerlei vormen en gradaties hebben we daar de afgelopen jaren kennis van kunnen nemen. Je kunt het niet zo gek noemen.

Opnieuw zijn we geschokt nu in Gennep een zedenzaak aan het licht is gekomen die elke beschrijving tart. Daar is bij de zorgstichting Dichterbij vastgesteld, dat ingehuurd personeel zich schuldig heeft gemaakt aan mishandeling, verwaarlozing én seksueel misbruik van verstandelijk gehandicapten, die zich niet kunnen uiten of zelfs maar kunnen praten.

Hoe diep kun je zakken! Een instelling, die het niet zo nauw nam met Verklaringen Omtrent het Gedrag. Is dit een unicum? Vast niet. Overal waar jeugdigen aan de zorg van de staat worden toevertrouwd ligt het gevaar op de loer. En dat blijft echt niet beperkt binnen de landsgrenzen. Eén op één contact met jeugdigen zou verboden moeten zijn, maar is onhaalbaar vanwege de personeelstekorten. Streng straffen mét een verplichte tbs-behandeling is vooralsnog het enige haalbare. Maar ik blijf toch zitten met een onbehaaglijk gevoel dat we ook dáár soms niet al te serieus worden genomen.

Jan Muijs, Tilburg