VVD partij zonder eigen gezicht

Excuses aan al diegenen die in het stemhokje nog het idee hadden dat hun belangen, en hun ideeën over wat goed voor Nederland is, bij de VVD in goede handen zouden zijn.

In de praktijk zien we dat de VVD anno 2022 niet meer is dan partij zonder eigen gezicht dat naar de linkse pijpen van D66 danst, dit terwijl ons land van crisis naar crisis hopt.

Verkwanseling van het rechts liberale gedachtegoed en het op de politieke Marktplaats zetten van de kroonjuwelen van de partij, zoals die op het gebied van het eigen huis, immigratie en veiligheid, de automobiliteit en de borging van grondwettelijke vrijheden.

Deze zijn niet langer veilig bij een premier als Rutte die alles ondergeschikt maakt aan zijn obsessieve drang om die functie te blijven vervullen, noch bij een onhandig opererende fractievoorzitter en de collectie lichtgewichten die de partij naar voren heeft geschoven voor de functie van minister of staatssecretaris.

Mij dunkt dat er in het verleden voor minder verontschuldigingen werden aangeboden.

Peter Stolk,

Eindhoven