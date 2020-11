’Supermarkten kunnen veel verbeteren’

Blijkbaar doet Marc Jansen zelf nooit de boodschappen, anders had hij gezien, dat er nog veel dingen verbeterd kunnen worden, zoals de smalle gangpaden, waar geen eenrichtingsverkeer is ingesteld en waar je dus tegenliggers hebt, die je echt niet op 1,5 meter kunt passeren. Onlogische pijlen op de vloer bij de ingang, waar niemand iets van snapt. Handscanners die maar zeer sporadisch schoongemaakt worden. Winkelwagens die amper schoongemaakt worden. En op bepaalde tijden extreme drukte. Veel te veel winkelwagentjes per vierkante meter. En ook niet onbelangrijk: regelmatig lege schappen, waardoor je ondanks het advies om dat niet te doen, toch weer op een ander tijdstip moet terugkomen.

Rob de Jonge, Westervoort