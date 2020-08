’Doorgeschoten in politieke correctheid’

Een mooie zwarte vrouw, geportretteerd als het meisje met de parel zoals het beroemde schilderij van Vermeer, is verwijderd.

Zwarte Piet is ook al verwijderd maar wil je foto's die door derden geplaatst worden verwijderen dan is men plotseling niet genegen dat snel te doen.

In plaats van dat een ieder trots moet zijn op afkomst, huidskleur en wat al niet meer bewijst Facebook in wat voor een gestoorde wereld we leven. Waar moet dat heen.

Mevr.Brugman, Lelystad