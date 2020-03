’Klimaatplannen even in de ijskast’

De portemonnee van de burgers zal leeg zijn en de bedrijven hebben geen buffers meer. Het zal jaren gaan duren voor de schade is weggewerkt. Maar wat doet het kabinet? Die gaat onderzoeken of de kolencentrales niet eerder gesloten kunnen worden?

Zo te zien hebben we miljarden zat als ook die miljarden kostende klimaatplannen niet even in de ijskast gezet kunnen worden.

Nico Willemse Uithoorn