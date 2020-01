Terug naar staartdelen op school

Maar ook het vele deeltijdwerk van leerkrachten is niet goed voor de kinderen. Daarnaast ondermijnt de zogeheten realistische rekenmethode het rekenonderwijs. En bij taalonderwijs worden de spellingregels niet aangeleerd. Waarom niet woorden vooraf verdelen in lettergrepen zoals vroeger gebeurde en niet zoals nu in klakstukken, want dat werkt dyslexie in de hand. Er wordt alleen klakkeloos geoefend en niets uitgelegd. Voor een goede werkwoordspelling is het belangrijk dat kinderen goed kunnen ontleden.

Nu hoor je soms dat scholieren van groep 7 en 8 thuis extra tafels moeten oefenen. Hieruit concludeer ik dat leerkrachten gefaald hebben. De basisschool is om te leren en thuis is om te spelen. Het belangrijkste op school is het leren van lezen, taal en spelling. Niet voor niets zijn er al instituten, die vanaf groep 5 bijles geven en is er de methode ’Foutloos rekenen’ in 12 weken, die terug gaat naar de oude rekenmethode van o.m. staartdelingen.

Riek Kerkhof-Willems,

Bunnik