’OMT krijgt onterecht de schuld’

Ik ben geschokt over de mede landgenoten die geen mondkapjes dragen in winkels, die als een dief in de nacht naar Oostenrijk vertrekken omdat ze dan nog net de grens over kunnen en met honderden besmet terugkomen en zo mede verantwoordelijk zijn voor de oplopende cijfers. Lekker geskied mensen? En nu? Hier verder de besmettingen verspreiden?

Ik ben geschrokken van de vele party’s die men houdt omdat men het even zat is. Als je buiten de winkel bent dan gooi je toch gewoon je mondkapje op straat? Ik ben geschrokken van de toenemende uitspraken van jongeren die vinden dat ouderen maar voor de rest van hun leven thuis moeten blijven omdat de toekomst nu voor de jongere generatie is. Ze zien het liefst dat de 60-plussers zichzelf van kant maken. Schande.

Ik ben geschokt door het toenemende egoïsme van de Nederlander die alleen maar aan zichzelf denkt. Wil je niet gevaccineerd worden? Best. Maar als het virus je treft ga dan om raad naar een influencer die het beter weet. Ga vooral niet naar een arts of naar het ziekenhuis. Je neemt een bewust risico en accepteer dan ook de uitkomst en neem niet de plaats in van een zieke patiënt die om andere redenen in het ziekenhuis ligt, maar ik vrees dat je niet zo’n held bent. Zodra zo’n egoïst besmet is, wordt direct naar het ziekenhuis gerend en zet men daar de boel op stelten omdat ze gelijk geholpen willen worden.

Dit is de Nederlander ten voeten uit. Een grote bek, onbeschoft en egoïstisch ingesteld. Ik heb het niet over al die ouders en ouderen die wel bewust nadenken en zich laten vaccineren en een voorbeeld zijn hoe het wel moet. Gelukkig zijn deze in de meerderheid.

J.K. Pieterse