’Koopkracht onder druk bij PvdA/GL’

Het is immers de bedoeling van de ’linkse wolk’ dat er minder geconsumeerd wordt en dat kan alleen bereikt worden door de belastingen te verhogen. Gezien de riante Brusselse wachtregeling die de voormalig Eurocommissaris wél mag houden, naast zijn salaris als toekomstig politicus, zal hij daar geen last van hebben. Als echte bourgondiër denk ik dat Timmermans wel van een lekker biefstukje houdt. Dat is nu al onbetaalbaar voor de hardwerkende Nederlander.

Geesje Visser, Kampen