Uitslag Stelling: ’Gedragscode hard nodig’

Afgelopen vrijdag publiceerde De Volkskrant een artikel over de misstanden op de redactie van NOS sport. De afgelopen twintig jaar zouden er meer dan honderd meldingen zijn geweest van discriminatie, seksuele intimidatie en pestgedrag op de sportredactie, blijkt uit dit onderzoek. De meeste stellingdeelnemers zijn echter niet verbaasd door deze onthullingen. Een reactie: „Dit is toch al jaren bekend? Wil je het in Hilversum maken, houd er dan rekening mee dat er mensen zijn die de handjes niet thuis kunnen houden.” Een stemmer walgt van de berichten: „Het probleem is weer mannen met te veel macht”.

Een van de beschuldigden in het artikel is NOS sport-presentator Tom Egbers die een collega waarmee hij een affaire had, zou hebben ’gepest’. De presentator heeft aangegeven voorlopig even niet te zien te zijn bij NOS sport. De meeste stemmers vinden niet dat hij helemaal van de buis moet. Dat de vrouw van Tom Egbers, Janke, terugtreedt als voorzitter van Mores, het meldpunt ongewenste omgangsvormen voor de Nederlandse culturele en creatieve sector, is echter wel terecht, aldus het gros van de stemmers. „Die vrouw had nooit die positie moeten krijgen, met een man die al meerdere malen is besproken”, zegt een deelnemer.

Ruim de helft vindt de ophef over de misstanden bij NOS sport overdreven. Velen ergeren zich aan de ‘heksenjacht op BN’ers’. „Op iedere werkvloer gebeuren dingen, autoritaire baas, affaires etc. Niet leuk maar om iemand zo aan de schandpaal te nagelen... Praat het intern uit.” Men hekelt veelal de huidige ’cancelcultuur’: „Voordat de rechter een uitspraak heeft gedaan is de betreffende persoon al veroordeeld. Vooralsnog is het vermeend overschrijdend gedrag. Het zou eerst goed beoordeeld moeten worden alvorens personen voor de bus te gooien in de media.”

Volgens driekwart van de deelnemers is de discussie over grensoverschrijdend gedrag te ver doorgeslagen. Een stemmer licht toe: „Tegenwoordig is iets heel snel grensoverschrijdend en dan ook nog met terugwerkende kracht van soms wel 20 jaar. Echte misstanden moeten aangepakt worden maar ik krijg steeds meer twijfels bij de hoeveelheid meldingen.” Volgens een andere stemmer worden we nu gedwongen om op een ’spastische manier met elkaar om te gaan.’

Ongeveer de helft van de respondenten vindt het juist goed dat sinds het schandaal bij The Voice en de DWDD-onthullingen meer gevallen van grensoverschrijdend gedrag aan het licht komen. De meeste stemmers geloven echter niet dat er nu een cultuuromslag in de media- en cultuursector zal komen.

Het opstappen van een hoofdredactie is in ieder geval een ’noodzakelijke stap’ wil er al enige verandering komen in de werkcultuur, meent menig stemmer. „De bezem erdoor halen, schoon schip maken.” Daarnaast moeten er eenduidige gedragscodes opgesteld worden zodat het voor een ieder duidelijk is wat wel en niet geaccepteerd gedrag is, wordt geopperd. En: „Vertrouwenspersonen via een landelijk systeem en niet iemand van de organisatie zelf.”