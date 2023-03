’Update drugslijst hard nodig’

Zij is de meest doortastende bewindspersoon op Justitie van de laatste tien jaar die nu ook werk gaat maken van het opstellen van een zwarte lijst, waarop in één keer een grote hoeveelheid chemische stoffen worden geplaatst, zoals amfetamine, methamfetamine en MDMA en waaraan ook snel nieuwe chemische stoffen kunnen worden toegevoegd.

Overtreders kunnen jarenlange gevangenisstraffen tegemoet zien. Maar dan zullen ook andere en vooral de ons omringende landen hieraan moeten gaan mee doen, denk ik dan in al mijn argeloosheid. Maar wat blijkt! Daar is dat allemaal al langer geregeld! Zo kon Nederland uitgroeien tot het belangrijkste middelpunt van producent en exporteur van synthetische drugs. Zo zie je maar weer waar een klein landje groot in kan zijn. Niet bepaald iets om trots op te zijn. Gelukkig hebben we nu een minister met 'haar op de tanden'. Eentje die het niet alleen bij woorden laat. Beter laat dan nooit.

Jan Muijs, Tilburg