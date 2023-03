’Focus op verdienmodel’

De mensensmokkelaars die hier hun verdienmodel in zien geven de vluchteling natuurlijk de garantie dat ze veilig de overkant zullen bereiken en asiel kunnen aanvragen. Als hun de schellen van de ogen vallen, is het te laat. Het is immers in het belang van de smokkelaars dat de vluchtelingen niet meer terugkeren en hun verhalen over de smokkelaars kunnen rondbazuinen. Een effectief asielbeleid zal dus moeten focussen op dat verdienmodel, anders blijft het dweilen met de kraan open.

R. Langeler, Barneveld