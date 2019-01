Brief 1 ’Beleid huurhuis onlogisch’

Heb je allebei aow, een klein pensioen en werk je er wat bij om rond te komen en je komt net boven 41.000 euro uit dan ben je als het aan de coalitie ligt binnenkort weer het haasje. Je krijgt dan de maximale huurverhoging om je te stimuleren om naar een nog duurder huis te gaan verhuizen. Later kun je op een gegeven ogenblik niet meer iets erbij verdienen en dan? Dan zit je ver onder die 41.000 euro inkomen maar wel aan die hoge huur om dat je even ’scheefwoonde’. Met een beetje geluk krijg je dan zorgtoeslag en huursubsidie, maar zit je nog steeds met die hoge huur. Logisch allemaal, of toch niet?

R. van Aalst, Woudenberg

