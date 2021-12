’In actie tegen datacenter Zeewolde’

Dat de gemeenteraad zeggenschap heeft over het bestemmingsplan is niet zo erg, maar dat ze tevens zonder overleg met de regering en zonder toestemming van de regering beslag kunnen leggen over zo’n 5 procent van de elektriciteitscapaciteit van het land, is natuurlijk te gek voor woorden. In een bedrijf zou een kleine onderafdeling daartoe nimmer de toestemming krijgen van de directie

Ik weet dat u, Rutte met uw hoofd zit in de fromerimng van het nieuwe kabinet, maar dit is een dusdanige aanranding van de rechten van het vollk, die straks net alleen zonder gas zit, maar ook nog niet genoeg elektrische stroom kan krijgen omdat Facebook gematst moet worden.

Dus graag onmiddelijke actie!

Arend S Warmels