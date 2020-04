’Rob Jetten will seinen Job retten’

Een machtig bewindspersoon moest wel even gniffelen. Als het aan hem lag kon de Tweede Kamer niet lang genoeg op halve kracht werken. Er wordt in ’s lands bekendste vergaderzaal alleen nog maar over de coronacrisis gedebatteerd. De uitbreiding van de Europese Unie, weer een uitglijder van minister Ank Bijleveld (Defensie), het niet openen van vliegveld Lelystad, de maatregelen om de CO2-uitstoot in Nederland terug te dringen; van alles gaat op de plank en dreigt aan importantie te verliezen.