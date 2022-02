Brief 3 ’Europese defensie versterken’

Maar op dit moment hebben strikt genomen alleen de VS en het Verenigd Koninkrijk daar iets te zoeken, omdat zij respectievelijk troepen en anti-tankraketten leveren. De EU-landen zijn militair gezien een ’soft power’, die zonder de VS en het VK militair niets voorstelt. Frankrijk is te druk met de aanloop naar de presidentsverkiezingen, Duitsland is hopeloos verdeeld en heeft uit armoede wat helmen geleverd en Nederland en meerdere andere Europese landen houden mooie verhalen op. Trump had in één ding gelijk en dat is dat de EU-lidstaten hun eerlijke bijdrage aan de NAVO moeten betalen. Het is nu topprioriteit, alhoewel veel te laat, om de Europese defensie te versterken!

Bas Overmars, Amsterdam

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: