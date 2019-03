’Is bronzen beeld Cruijf wel veilig?’

Ajax-supporters willen geld inzamelen voor een levensgroot beeld van Johan Cruijff dat over twee jaar een plaats moet krijgen naast het stadion, zegt Jan Muijs.

Uitgevoerd in brons. Op zich een prima idee, als nagedachtenis aan onze beste voetballer ooit. Maar gezien het grote aantal geroofde en omgesmolten bronzen beelden in het recente verleden, lijkt me dat een minder goed idee.

Geen bronzen beeld is eigenlijk nog veilig voor de gewetenloze rovers zonder enige fiducie voor cultuur en geschiedenis, en die alleen uit zijn op geldelijk gewin. Tenzij er dan ook vergaande veilgheidsmaatregelen worden genomen om die rovers de wind uit de zeilen te nemen. Een gewaarschuwd mens telt voor twee!

Jan Muijs, Tilburg