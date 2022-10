’Warme herinneringen’

De winters waren streng dus we konden altijd schaatsen en sleeën: heerlijk! Het toilet werd doorgespoeld met een emmer water want de stortbak was bevroren en er stonden ijsbloemen op de ramen; prachtig vonden we dat!

In de voorkamer stond een kolenkachel en in de keuken een oliefornuis. Op de bovenverdieping waren geen kachels. Bij het naar bed gaan kregen we een warmwaterkruik, deden we bedsokken aan bij de flanellen pyjama en als je boven de dekens uit naar je adem keek dan zag een wit wolkje. Het was heerlijk!

Marian Uppelschoten, Gistel