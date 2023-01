Brief 1 ’Migrant terug naar eerste Europese land’

In de krant staat dat er straks geen opvangplekken meer zijn voor 75.500 migranten (Tel. 25/1), schrijft J. Diderik.

Laat eens goed onderzoeken wáár deze migranten waren voor ze Nederland binnen kwamen. Indien dat in een ander Europees land was, wat doen ze dan hier nog in het licht van het Dublin akkoord? Na uitzetten van de hier niet thuishorende migranten zou dat makkelijk een grote besparing kunnen opleveren voor het aantal te huisvesten personen. Ook zou er een verbod moeten komen voor het opvangen van alleenreizende minderjarigen. Deze dienen te worden teruggestuurd naar waar de familie nu verblijft want blijkbaar is het daar veilig genoeg voor de familieleden. Is de minderjarige niet in staat te vermelden waar de familie woont, dan opvang bij pleeggezin of wezenopvang. Indien de familie dan informeert, is gelijk bekend waar deze naar terug moet. Anders wordt het kind als Nederlander opgenomen en geïntegreerd.

J. Diderik, Apeldoorn

