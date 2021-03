’Winkelmedewerkers werken ook nu hard door’

Het tegendeel is waar: ook tijdens de winkelsluiting wordt er hard gewerkt. In december brachten medewerkers met de fiets of met de auto online bestellingen bij de klanten thuis. Of ze maakten filmpjes op social media waarin ze de collectie aan klanten showden. Bij sommige grotere ketens werd het bizar druk met click & collect. Werknemers lopen 15 tot 20 kilometer op een dag door de winkels om online bestellingen te verzamelen.

De NOW loonkostensubsidieregeling voor werkgevers is feitelijk een (gedeeltelijke) betaling voor de uren die nu door de winkelsluiting niet gewerkt kunnen worden. Het inhalen van niet-gewerkte uren past daar niet bij! Vakbonden jutten hun leden op, schrijft Van Gaal. Nee: leden trekken aan de bel bij de vakbond. Waarom? Omdat zij weten dat werkgevers bewust aansturen op gratis overwerken in de zomer. Grote winkelketens maken misbruik van corona en zien een nieuw verdienmodel.

Marian Beldsnijder en Ronald van der Flier, FNV