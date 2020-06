’Hoog prijskaartje aan zorgbonus’

Minister De Jonge heeft iedere medewerker in de zorg, die 'direct' of 'indirect' te maken had met de gevolgen van corona, een bonus toegezegd. Door de toevoeging 'indirect' heeft hij zelf de deur wijd opengezet. Want welke medewerker kreeg nu niet 'iets' mee van corona?

Dus is het volkomen onterecht dat hij de keus wel of geen bonus nu bij de werkgevers legt. Opnieuw een kostbaar foutje van ditmaal 400 miljoen. Dat zal prijken op de lijst van overige 'leermomenten', onnodig gemaakte fouten met een zeer hoog prijskaartje.

Willem de Kan