Oplossing F1: ’Geef ze allemaal een Mercedes’

En dus moet er iets gebeuren, zeggen de experts Michael Bleekemolen en Kees van de Grint. Daarin staan de coureur en de banden-expert niet alleen. De Formule 1 wordt veel te veel gedomineerd door regeltjes, betoogt reageerder Dannyvdmoo334: „Ze moeten gewoon kunnen racen. De regels maken het saai. Gooi alle aerodynamica eraf en laat iedereen zijn eigen banden kiezen. En schaf de domme straffen af; ook als je met een wiel over de witte lijn gaat!”

Apmonne is het daar volmondig mee eens: „Er zit door allerlei regeltjes en veranderingen totaal geen spanning meer in een F1-race. Niet meer tanken, bandenwisselregeltjes, inhaalregeltjes, etc. Het is geen racen meer, het is gewoon hard rijden achter elkaar aan. Er zit totaal geen spanning meer in.”

"Kijk naar de Indycar en je vergeet de optocht die F1 heet"

Agromerlo-46666 heeft een oplossing: allemaal in een Mercedes. „Nu is alleen de start interessant om te kijken of er wat gebeurt. Voor de rest is het een saai gebeuren. Zet alle coureurs in eenzelfde wagen, dan zie je wie beter is.” Dat vind ook Ray-26711: „Allemaal dezelfde auto. Dan doe ik ook mee!”

Polleke zoekt het in een technische oplossing: „In de Formule 1 is de aerodynamica veel te belangrijk geworden. Daardoor is het niet meer mogelijk om kort achter een andere auto te komen om zo in te kunnen halen. Vandaar ook de kunstgreep DRS. Draai dat terug: minder grote voor- en achtervleugels en alle aerodynamische hulpmiddelen tussen voor- en achteras verbieden. Geen bargeboards en dergelijke meer en de vloer mag niet meer buiten het chassis komen. Daarmee wordt het weer mogelijk om kort op de voorligger te rijden en hem uit te remmen. Zo worden de coureurs weer de bepalende factor en niet de engineers.”

Frank 1965 is geen groot fan van de verschillende ’engine modes’ die de coureurs gedurende een beperkte tijd meer vermogen verschaffen. Zo kunnen de wagens tijdens de korte kwalificatiesessies veel snellere rondes rijden, rondetijden waar ze in de race zelf niet aan kunnen tippen. „Ze kwalificeren op gympies, starten de race op naaldhakken en finishen met instappers.”

En het kan zoveel leuker, zo bewijst de Amerikaanse tegenhanger van de Formule 1: de Indycar Series. Minder raceregels, meer standaardisatie, meer gelijke kansen en veel spannender races. Driessen.j763 zegt: „Kijk naar de Indycar en je vergeet de optocht die F1 heet. Indycar is veel simpeler en goedkoper. Gemiddeld in één race meer inhaalmanoeuvres dan in de F1 in een heel jaar.”

"Oplossing: starten in omgekeerde volgorde van de stand van het wereldkampioenschap"

Geen wonder dat autosportfans ook naar die klasse (en de Formule 2) kijken. Mogelijke ingreep: zet de snelste rijders niet vooraan. Th.smit182 slaat twee vliegen in één klap: „Als we inhaalacties willen, dan moeten we de snelste auto’s achteraan zetten. Oplossing: starten in omgekeerde volgorde van de stand van het wereldkampioenschap.” Dan worden de races spannender en actierijker én je bent van dat kwalificatiecircus af.

Marco.luisini220 heeft er lang en diep over nagedacht: „Ik kijk al sinds mijn achtste naar de F1 en nu, 45 jaar later, begin ik af te haken. Saaie optochten en weinig spanning meer, geen wiel-aan-wiel, maar braaf drie seconden uit de vuile lucht blijven rijden. Mijn oplossingen: 1. Aerodynamica moet verminderen, geen honderd flapjes en richeltjes, enzovoort, meer. 2. Geen partymode meer. 3. Geen engine mapping tijdens de race. 4. Weg met al die knoppen op het stuur, geen Rev1-modusmogelijkheden. 5. Gas geven en remmen, alleen nog rembalans wijzigen. 6. Geen bandenwarmers, heb ik ook niet. 7. Geen sensoren voor bandenslijtage en dergelijke meer. 8. Geen data uitrekenen en bekijken en versturen in de pits tijdens de race. Dat doe je maar na de race ter voorbereiding op de volgende. Stuk is stuk. 9. Grindbakken en dergelijke meteen weer invoeren. Uitloopstroken, belachelijk. 10. Old school circuits en niet die gekunstelde baantjes. Ik kan nog wel even doorgaan, maar voor nu is dit genoeg.”

Dat is een mooi lijstje, maar hij is één ding vergeten. Leugenaartje: „Haal de pitspoezen weer terug.”