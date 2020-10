’Moslimleiders moeten terreur veroordelen’

Ik denk dat Macron en Rutte op dit moment moeten gaan schakelen. Zij moeten Imran Khan, de minister-president van Pakistan, en de Turkse president Tayyip Erdogan duidelijk maken dat zij geen andere weg zien dan om zo aandacht te vragen voor het probleem van moslimterrorisme.

Zolang de islamistische landen daar geen afstand van nemen moeten wij er van uit gaan dat ze het goedkeuren en zo ook hun bevolking. Het veranderen van de beeldvorming rond de moslims zal dus vanuit hun kant, vanuit de moslimgemeenschap, moeten beginnen. Om te beginnen bij hun leiders.

De westerse wereld is niet uit op oorlog; ze proberen alleen in vrede in een gemeenschap te leven en dan is het essentieel dat eenieder verdraagzaamheid heeft jegens de ander. Dat is ook essentieel om ieder zijn eigen identiteit te laten behouden.

Joost de Wit