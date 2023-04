Uitslag stelling: ’Samen tegen overgewicht’

Een reactie: „Laten we alsjeblieft iedereen gelijk behandelen en niet in een hokje stoppen, want niet elk pondje gaat door het mondje.” Iemand noemt dit een glijdende schaal: „Want hoe moet dat dan met de rokers en drugsgebruikers?” Een stemmer vindt het niet meer dan logisch dat deze groepen voor hun zorgkosten opdraaien: „Als je genoeg geld hebt om rommel te kopen, dan moet je ook de dokter betalen als je daardoor ziek wordt.”

Twee derde van de respondenten noemt het ’erg’ dat het aantal obese mensen blijft groeien. Een meerderheid vindt het terecht om obesitas een leefstijlziekte te noemen. Een opmerking: „Obesitas kan ook genetisch zijn bepaald of komen door medicijnen. Ik ben het mijn hele leven al, maar ben nooit ziek.” Een andere stemmer noemt het chronisch: „Als mensen intensief begeleiding krijgen en dan toch weer dikker worden, dan kun je echt wel van een ziekte spreken.”

Patiënten met aan overgewicht gerelateerde klachten kosten per jaar €11.5000 gemiddeld aan zorgkosten. De meeste stemmers vinden dit schokkend. Een deelnemer: „Ik heb overgewicht en kost echt geen elfduizend per jaar. Op mijn gewicht na, ben ik gewoon gezond. Waar halen ze dit vandaan?” Veel respondenten opperen dat er ook zo veel geld gaat naar sporters die veel verzuimen als gevolg van hun hobby. „Dat kost ook veel geld aan dokters en ziekteverzuim. En daar kun je als werkgever ook niets van zeggen.” Andere wijzen erop dat de kosten zo hoog zijn vanwege het toenemende aantal maagverkleiningen dat wordt uitgevoerd. „Daar wordt echt veel te snel naar gegrepen. Kijk eerst eens naar de psychische oorzaken van als mensen veel te veel eten.”

Slechts een derde van de stemmers is het eens met een suikertaks voor de preventie van obesitas. Een voorwaarde die een deelnemer stelt: „Alleen als de opbrengst echt wordt gebruikt voor de gezondheidszorg en niet verdwijnt in de staatskas.” Een meerderheid is wel voorstander van het afschaffen van de btw op groenten en fruit. Een andere suggestie: „En blijf bewegen stimuleren op een laagdrempelige manier door het aanleggen van fiets- en wandelroutes.”

Supermarkten, tankstations en stationswinkels liggen vol met ongezonde producten die ’voor het grijpen’ liggen. Een meerderheid van de stemmers vindt wel dat supermarkten en andere aanbieders van voedsel hierin hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Een stemmer: „Leg de reclame voor chips, nootjes en chocolade ook aan banden.” Een respondent: „Minder vet, zout en suiker in bereid voedsel zou misschien kunnen helpen tegen dit complexe probleem.”

Over hun eigen gewicht maken de meeste stemmers geen zorgen. Maar een vijfde van de stemmers vindt zichzelf te zwaar. Maar: „Als je te zwaar bent, dan hoef je toch nog geen geld te kosten?” Veel stemmers denken niet dat diëten helpen. Ook gelooft twee derde niet dat obesitas met medicijnen is op te lossen. Een respondent: „Het blijft een complexe ziekte. Met één pilletje komt dat niet goed.”