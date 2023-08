’Advocaat goeie voor FC Utrecht’

Deze club heeft echter gewoon een trainer nodig met meer gogme en uitstraling en dan kom je eigenlijk automatisch bij een man uit. Dick Advocaat. Natuurlijk gaat de oude meester tegenstribbelen en zeggen dat hij nu toch echt met pensioen is. Maar hij is zich stiekem al aan het warm lopen hoor en staat te popelen om te beginnen, mark my words.

Jan Pronk, Beverwijk