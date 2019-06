’Rutte heeft oogkleppen op’

Premier Rutte roept bij een VVD-bijeenkomst het bedrijfsleven op om de lonen te verhogen. Zijn idee om op die manier de koopkracht, tenminste, in stand te houden staat ietwat haaks op de lastenverzwaringen in dit jaar.

De btw op dagelijkse gebruiksgoederen en diensten zijn verhoogd. Het bezoek aan de sportschool, sportwedstrijd is duurder geworden. De extra energieheffing etc. zijn de lasten die men als éérste in de portemonnee voelt. Dan is het wel érg makkelijk om deze oproep aan de werkgevers te doen.

Cees J. Roos, Sneek