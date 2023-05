Uitslag Stelling: ’Hooligans flink bestraffen’

Een respondent stelt: ,,Wie denkt burgemeester Dijksma wel dat ze is? Stom om dit nieuwe beleid meteen al te ondermijnen. Zo gaat het nooit werken.” Iemand anders vindt het wel een goede actie van Dijksma. ,,Een goede burgemeester ziet het soms net even beter.”

Dijksma vreesde rellen als de wedstrijd gestaakt zou worden. Slechts een kwart van de stemmers denkt dat die vrees ook terecht was. Een deelnemer meent: ,,Als supporters door hebben dat de autoriteiten bang zijn voor rellen, dan kunnen ze alles maken.”

Eerder al werd de wedstrijd FC Groningen - Ajax gestaakt wegens rookbommen op het veld. Dat vinden bijna alle deelnemers terecht. ,,Rookbommen, dat is toch wel iets anders dan een bekertje op het veld gooien”, klinkt het.

De meerderheid denkt dat dit van de supporters een vooropgezet plan was. Naar aanleiding van dit incident werd de wedstrijd gespeeld in een leeg stadion. Maar een derde van de stemmers denkt dat dit indruk heeft gemaakt op de supporters. Een respondent verwacht dat het nu wel heel makkelijk wordt om een wedstrijd te saboteren, ten koste van supporters die wel komen om een pot voetbal te zien. Een ander heeft nog een aanvullende straf: ,,Bij staking de tickets vergoeden van iedereen die de wedstrijd niet heeft kunnen zien.”

Driekwart van de deelnemers vindt het een goed principe om een wedstrijd te staken als supporters zich misdragen. Het idee om de ploeg van rellende hooligans de wedstrijd te laten verliezen verdeelt de respondenten. De ene helft vindt het een goed idee, de andere helft juist niet. Een deelnemer: ,,Zo hebben de fans tenminste zelf in de hand of hun club wint of verliest. Een wedstrijd opnieuw spelen is steeds een enorme belasting voor spelers en clubs.” Een tegenstander hiervan vindt: ,,Groningen - Ajax had natuurlijk gewoon gespeeld kunnen worden op het moment dat al het publiek het stadion had verlaten.”

Wel vindt een grote meerderheid dat clubs hun supporters beter in de hand moeten houden. Zo merkt een stemmer op: ,,Waarom is er nog steeds geen systeem waarmee clubs hun supporters fouilleren op rookbommen en vuurwerk?” Driekwart van de stemmers vindt een stadionverbod een goed idee om te voorkomen dat relschoppers aanstekers of bekers bier op het veld gooien. ,,Goed zo’n verbod, maar blijkbaar zijn clubs niet in staat om te handhaven.”

Nederland heeft de strengste voetbalregelgeving, maar die wordt in stadions niet gehandhaafd. ,,Strengste regels, m’n neus. Het blijft altijd slappe hap hier als het aankomt op iemand aanspreken op zijn gedrag.” Bijna alle respondenten vinden dat handhaving prioriteit moet krijgen. ,,En dan graag op kosten van de clubs”, zo meldt een stemmer.

Veel respondenten roepen om een meldingsplicht van raddraaiers tijdens risicowedstrijden, naar Engels voorbeeld. ,,Melden op het politiebureau, opsluiten en een uur later weer vrijlaten”, zo beschrijft een respondent wat er zou moeten gebeuren.”

Een meerderheid denkt ook dat supportersgeweld een afspiegeling is van wat er gebeurt op het veld. Een respondent: ,,Neem eens een voorbeeld aan rugby. Daar gaat het er keihard aan toe, maar daar is de scheids gewoon de baas en zijn er nooit rellen.”