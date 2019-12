Uitslag stelling: ’Politie zwaar onderbezet’

Men maakt zich alleen wel zorgen over de uitvoering daarvan. „De politie doet haar stinkende best, daaraan zal het niet liggen. Maar de politie is ook onderbezet en de wereld wordt steeds gekker”, verwoordt een respondent de heersende mening. „Ik heb vertrouwen in de goede bedoelingen van de politie maar die kunnen wegens personeelsgebrek en kreupele wetgeving nooit gerealiseerd worden”, stelt een ander.

Het tekort aan agenten baart veel deelnemers zorgen. „De politie vertrouw ik zeer zeker maar het tekort aan mankracht beperkt wel de effectiviteit”, schrijft één van hen. „Ik heb vertrouwen in de agenten maar ze zijn met te weinig waardoor ik geen vertrouwen heb in het Nederlandse politieapparaat”, verwoordt een ander het. „De kunde is groot, zodoende kon men deze persoon ook vinden en arresteren”, deelt nog een respondent z’n mening. „Het is ook logisch dat ze zoveel rechercheurs op zo’n zaak zetten maar het gevolg is wel dat voor andere zaken veel te weinig mensen zijn. Er is een structureel tekort aan politiemensen. En de salarissen liggen naar mijn idee ook veel te laag.”

Het vertrouwen in de politie staat in schril contrast met het gebrek aan vertrouwen in justitie, blijkt uit veel reacties. „Agenten zullen altijd achter de feiten aan blijven lopen. Door het niet daadkrachtig veroordelen van criminelen blijft het voor de politie lastig om succesvol te zijn”, stelt iemand. „De opgelegde straffen zijn hier te laag en de gevangenissen zijn te luxe. Zware criminelen moeten in een bunker worden gegooid met alleen water en brood”, vindt een andere respondent. „Ik heb wel vertrouwen in de politie maar niet in de rechters”, schrijft nog iemand. „Ik vrees (lees: weet zeker) dat het een veel te lage straf gaat worden. Wat dat betreft heb ik medelijden met alle rechercheurs: ze stoppen er vele uren (maanden) werk in en het resultaat is dat een crimineel er met een lachwekkend strafje vanaf komt en zo weer vrij rondloopt.” Een ander stelt: „Bij de belasting wordt je harder gestraft dan door justitie in dit land.”

Er zijn dan ook weinig respondenten overtuigd dat Taghi uiteindelijk de straf krijgt die hij verdient: 24% van hen denkt van wel, 68% heeft er een hard hoofd in. „Leuk dat Taghi gepakt is, maar hij zal wel weer een fopstraf krijgen hier in Nederland en na een aantal maanden zal blijken dat hij zijn organisatie vrolijk verder aanstuurt vanuit zijn cel. Laat hem liever wegrotten in Dubai, dan zijn wij er van af”, schrijft iemand.

Enkelen vrezen voor vormfouten: „Nu maar hopen dat er geen vergissingen worden gemaakt door justitie en OM. Anders gaat hij alsnog vrijuit of krijgt strafvermindering.” „Deze man mag nooit meer terug in de maatschappij als wordt bewezen wat hem ten laste wordt gelegd”, stelt een ander.

„Politie en justitie laten steeds weer zien dat ze niet opgewassen zijn tegen deze groepen”, klinkt het. „Hij zal er waarschijnlijk wel met een taakstraf vanaf komen net zo als de rest van die criminelen of met een laagst mogelijke straf zoals dat altijd gaat in dit luilekkerland”, meent nog een ander.