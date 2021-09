’Overheid negeert gewone burger’

Via welk systeem kan de burger aangeven voor welke prioriteiten de overheid geld moet investeren? Geld investeren in het klimaat klinkt aantrekkelijk maar betekent niet meer dan dat consumenten eerst de subsidies voor het bedrijfsleven zal betalen en vervolgens ook een hogere prijs voor de producten omdat het bedrijfsleven hun eigen investeringen doorberekent aan de consument. Dit is dus een investering in het bedrijfsleven.

Een andere keuze was bedrijven te verplichten te verduurzamen op kosten van de aandeelhouders.

Wanneer is er eens aandacht voor de gewone burger? Die wil gewoon kunnen wonen in een betaalbare woning. Die wil leuke dingen met zijn bejaarde ouders doen in plaats van het verlenen van thuiszorg omdat de voorzieningen van ouderen werden gesloopt.

Laat politieke partijen eens bij de Tweede Kamerverkiezingen aangeven hoeveel geld ze waarin willen investeren en houdt ze daar na de verkiezingen aan. Dan valt er echt weer wat te kiezen.

B. van Dam,

Leiden