Vrede bespreek je niet op een lege maag

Door Ruud Elmendorp Kopieer naar clipboard

De afkondiging van een staakt-het-vuren in de Tigray-regio in Ethiopië – dat was goed nieuws verleden week, tegelijk met de belofte dat snel een vredesakkoord zou volgen, en dat gebeurde. Wij journaille werden vrijdagavond via WhatsApp opgeroepen om zaterdagmorgen te verschijnen voor de ondertekening. Dat op een plek in Nairobi met de naam ’Moran Centre’. In de Keniaanse Maasai-taal betekent ’Moran’ krijger. De symboliek is duidelijk, maar de ligging ervan was dat niet. Op Google Maps staat het niet, en de collega’s wisten het evenmin. Eén van hen vond gelukkig uit dat het achter de Sint Franciscus-kathedraal zou moeten liggen in de buitenwijk Karen.