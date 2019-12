De afgelopen week was ik in Palermo. Het vliegveld draagt er de naam van de twee in 1992 door de maffia vermoorde onderzoeksrechters Paolo Borsellino en Giovanni Falcone. De omerta of zwijgplicht werd deels verbroken en een aantal kopstukken van de georganiseerde misdaad verdween achter de tralies. Steeds openlijker durft men sindsdien de maffia te bekritiseren.