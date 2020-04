Brief 2 ’Zwakke knieën van Rutte’

Eerst wordt er hoog van de toren geblazen door premier Rutte dat de zuidelijke EU-landen niets krijgen, wat trouwens terecht zou zijn omdat deze landen nog nooit de begroting op orde hebben gehad. De geschiedenis heeft echter geleerd dat onze bewindspersonen, als het om Europa gaat, erg zwakke knieën hebben.

De enige gave die Rutte heeft op dit gebied is een mooie babbel waardoor hij er weer mee wegkomt. Mij lijkt het gepaster als hij die 1 miljard euro had gegeven aan de helden die Nederland draaiende houden in deze coronacrisis.

Louis de Vries

