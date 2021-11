’Autorijder betaalt al genoeg’

We betalen bpm bij de aanschaf van een auto, een belasting die binnen de EU alleen in Nederland geheven binnen de EU, de wegenbelasting is praktisch in geen enkel land zo hoog als in Nederland en dan hebben we ook nog de accijns en daarbovenop btw op de brandstof.

Wanneer iemand bijvoorbeeld 25.000 kilometer per jaar rijdt en daarbij een brandstofverbruik van gemiddeld 1 op 14 heeft, dan betaalt deze met de huidige brandstofprijzen een paar duizend euro alleen al aan accijns en btw per jaar.

Men betaalt dus aan de pomp ruim de helft aan belastingen. Tel daar de overige belastingen bij op, dan kan ik stellen dat we al geruime tijd rekeningrijden in ons land en dat er helemaal niets hoeft te worden ’afgestoft’.

Nu de elektrische auto in opmars is, zien de heren politici hun inkomsten uit accijns en btw dalen en moet er dus weer iets bedacht worden om dit te compenseren. Waar een klein land groot in kan zijn en niemand doet er wat tegen.

Dick Heuckeroth, Hilvarenbeek