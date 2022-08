’Gemeenten niet dwingen’

Het gaat weer ten koste van de eigen woningzoekenden en ze lossen hiermee het probleem niet op, maar maken het nog erger. Ze luisteren niet naar hun eigen gemeentevertegenwoordigers. Het advies was om structurele oplossingen te maken, maar i.p.v. om daar naar te luisteren werd er besloten om het nog eenvoudiger te maken om naar Nederland te komen door de regels te versoepelen. Zorg eerst eens dat de kansloze asielzoekers uit te zetten en zo ruimte te maken voor de echte asielzoekers. Het draagvlak van de bevolking van dit beleid is tot een nulpunt gedaald. Het gaat er nu uitzien als een verdienmodel voor het COA. Het is een mensenhandel waar grof geld wordt verdiend door lounge criminelen.

Aart Bijvoet, Volendam