’Ons geld steeds minder waard’

De politiek van de zuidelijke EU-landen is altijd geweest geld bijdrukken als het fout gaat. Monetair financieren heet dat deftig. Daardoor werden die munten ook steeds minder waard. Toen ik als klein kind begin 60’er jaren naar Italië ging was 100 lire gelijk aan 60 cent. Kort voor de euro was 100 lire 6 cent. Weg spaargeld en Italiaanse pensioenen. Willen we dat voor Nederland? De euro gaat aardig die kant op.

R. Hak, Harmelen