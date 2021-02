Brief 1 ’Vragen naar vaccinatie mag niet’

Dit valt namelijk onder het medisch geheim en daarom mag o.a. de overheid, werkgever en zeker niet een winkelier vragen naar een vaccinatiebewijs. En buiten dat, indien bijvoorbeeld de uitbater van een restaurant zelf gevaccineerd is, waarom zou die zich dan druk maken om een ander, hij of zij is immers veilig, of toch niet? Ongevaccineerden zullen dit met hun volle verstand hebben overwogen dus laten we daarom geen stigma’s creëren.

Evert Boes, Bergschenhoek

