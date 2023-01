Premium Het beste van De Telegraaf

OPINIE Pieter Hendrikse, ceo JLL Nederland ’Verantwoordelijkheid nemen is zo moeilijk niet’

Pieter Hendrikse: ,,Raap zwerfvuil op, doe je licht aan bij het fietsen, bezoek je eenzame familielid, neem werk over van je collega als die zich slecht voelt. Het is geen hogere wiskunde en de wereld wordt er beter van. Ⓒ ANP / Jan Boeve

We worden steeds slechter in het nemen van verantwoordelijkheid, signaleert Pieter Hendrikse. „In onze ik-bubbel hebben we het graag over individuele rechten, maar de plichten vergeten we gemakshalve. Toch kun je met kleine individuele acties de grote systemen veranderen.”