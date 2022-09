’Gevolgen van de privatisering’

De Nederlandse regering heeft destijds een groot aantal Staatsbedrijven geprivatiseerd. Gerenommeerde bedrijven zoals de PostGiro bank, de PTT, vervoers- en energiebedrijven kwamen in particuliere commerciële handen.

Met die ingreep was de concurrentie van die toenmalige Staatsbedrijven direct verdwenen en kon de commercie de winsten lekker opvoeren. De zg marktwerking zorgde mede voor enorme prijsverhogingen. Meneer Poetin verzon ook nog een list, door onze gasprijzen te verveelvoudigen, zodat hij zijn vreselijke oorlog met Oekraïne kon financieren. Wij hebben in Nederland maar liefst 55 energieleveranciers, die allemaal hetzelfde doen en in onderling overleg de prijzen bepalen. Zonder dat de overheid ingrijpt!

Al met al staat het water menigeen inmiddels aan de lippen, maakt men meer en meer gebruik van de voedselbank en gaan we met z'n allen dit jaar naar een inflatie van ca 12%! Suggesties aan de overheid: Neem allereerst de energie, waar het thuishoort, weer in eigen handen. Room de megawinsten van bedrijven af en nationaliseer de vervoersbedrijven, zodat we die dure auto kunnen laten staan.

Leo Oudejans, Woerden