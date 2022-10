’VVD zet principes overboord’

Video

’Dit is een signaal van China richting Poetin'

De Russische president Poetin en zijn Turkse collega Erdogan hebben elkaar donderdag gesproken in Astana in Kazachstan. Vanuit de hele wereld werd daarnaar gekeken, want Turkije is én een NAVO-lidstaat én heeft goede betrekkingen met Rusland. Buitenlandredacteur Thijs Wolters over de bijzondere rela...