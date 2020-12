Grijze krant was mooi, vonden mijn collega’s vroeger

Sommigen van u komt mijn naam misschien nog bekend voor van de brievenrubriek, maar het is alweer wat jaren geleden dat ik vandaar overstapte naar een ander bureau en in de anonimiteit van de eindredactie verdween. Dat u mijn naam nu boven deze kolom kunt lezen is omdat degenen die elke dag deze mooie krant vullen mij gevraagd hebben om kort terug te blikken op de ontwikkelingen in het vak die ik aan mij voorbij heb zien trekken. Na 35 jaar bij ’de T.’ ga ik een nieuw leven beginnen en by the way (dat is modern voor ’tussen haakjes’): ik dank u allen hartelijk voor mijn AOW.