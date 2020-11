’Meer tips door programma’

Het succesvolle opsporingsprogramma Opsporing Verzocht wordt drastisch ingekort. In 1997 heb ik als afstudeerstage de effectiviteit van dit programma onderzocht. Het programma was toen nog slechts één avond per maand op tv. 115 rechercheurs en 12 officieren van justitie heb ik geïnterviewd.

Uit mijn onderzoek bleek dat het programma significant meer tips opleverde en er veel zaken alsnog werden opgelost die waarschijnlijk zonder het programma onopgelost zouden blijven. Het programma kwam daarna wekelijks op tv. Beste NPO; de criminaliteit stopt niet gedurende 14 zomerweken. Houd dit programma wekelijks op de buis op prime time! Dank u wel.

Kirsten Slager, Haarlem