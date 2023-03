’Leren leven met vluchtelingenprobleem’

Bekijk ook: Recordaantal migranten aangekomen op Lampedusa

Rechtse partijen zouden roepen om directe uitzetting en een hek om Nederland, terwijl de linkerkant zou wijzen op de plicht van humanitaire opvang. De waarheid ligt in het midden, want veel mensen vluchten voor politieke vervolging, klimaat en bestaanszekerheid. Maar er is ook een grote groep gelukzoekers die strikt genomen een enkeltje Tunesië zouden moeten krijgen. Er is echter geen definitieve oplossing voor dit probleem, want de vluchtelingen zijn eenvoudigweg niet tegen te houden. Een realiteit waar we mee moeten leren leven en laten we daarom op dit punt solidair met Italië zijn!

Bas Overmars