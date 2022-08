’Werk aan weg in Nederland zeer efficiënt’

De uiterst efficiënte planning en uitvoering door Rijkswaterstaat en haar (onder)aannemers en de goed functionerende flankerende voorzieningen zoals informatie vooraf, voorlopige rijstroken en goed bewegwijzerde omleidingen zorgen voor veel minder en vooral veel korter durende overlast dan bij soortgelijk werk in onze buurlanden. Zelfs bij volledige afsluitingen.

Met name in Duitsland kunnen op de vele en meestal kilometerslange Baustellen weinig mensen of machines betrapt worden op arbeiten. En bij zuiderbuur België is dat niet veel beter.

‘Bij ons’ wemelt het altijd van de mannen - vrijwel geen vrouwen, dat dan weer wel - in oranje pakken met enorme aantallen voer- en werktuigen, niet alleen in het weekend maar ook ‘s nachts.

Die wegwerkers, die bij nacht en ontij ons wegennet bijhouden en verbeteren, verdienen onze dank en een groot compliment voor hun bijdrage aan de mobiliteit.

Chapeau!

Ludo Grégoire