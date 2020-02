De Kwestie: ’Stoppen met koppen is geen no-brainer’

Want wie een essentieel onderdeel uit het heilige voetbalspel wil halen, moet met onweerlegbare argumenten komen. De argumenten van dr. Erik Matser voldoen voor een aantal reageerders aan dat criterium.

De klinisch neuropsycholoog signaleert dat hersenschade vaak pas veel later aan het licht komt en dat met name jonge breinen dus beter moeten worden beschermd. Dat vindt Vrouwke1974 ook: „Wat een enorm goed stuk. Dit gaat professionals in de zorg laten inzien hoe kwetsbaar het brein is, maar ook de ouders en trainers. Helaas wordt hersenletsel veel te weinig herkend bij kinderen.”

Ook Cathyjansen1955 is die mening toegedaan: „Denk na, kinderhersenen zijn hersenen in ontwikkeling en helaas niet voldoende beschermd. Er zijn al zoveel gevaren voor het ontwikkelende brein (drugs, lachgas, alcohol etc.). Meer bescherming kan geen kwaad.”

"Het is een compleet zwaktebod van de KNVB om er niets aan te doen"

Een aantal reageerders trekt de vergelijking met boksen en andere vechtsporten, zoals Frederique Smith: „Dat brainshake-syndroom bestaat echt, hoor. Daar hoef ik geen arts voor te zijn. Kijk maar eens bij veel boksers en andere harde vechtsporters. Hoe vaker je knock-out gaat en op je kop wordt getimmerd, dus ook met die harde kopballen, hoe groter de kans op (blijvend) hersenletsel. Of dacht u anders?”

Zwaktebod

Dokter en oud-profvoetballer Vincent Gouttebarge betoogt dat er geen bewijs is dat koppen nadelig zou zijn. De onderzoeken waar bijvoorbeeld de Engelse voetbalbond haar beslissing op baseerde, zijn volgens hem verouderd.

Dat kan zijn, maar dat vinden onze reageerders een slap excuus. „Op basis van ’wetenschappelijk verouderd onderzoek’... Het is een compleet zwaktebod van de KNVB om er niets aan te doen”, zegt Pau.

Er zijn er aan de andere kant ook velen die een kopverbod het zoveelste voorbeeld van betutteling vinden. Want dat iets kán leiden tot hersenschade, wil niet zeggen dat het zál leiden tot hersenschade. Vaste reageerder Berexstone houdt zich in ieder geval niet in: „En dan ook maar maximaal 25 km/h bij de wielersport? Geen skiën en bobsleeën meer? Geen Oosterse fullcontact-sporten als karate, taekwondo of kung fu meer? Een hoop sporten kunnen afgeschaft worden.”

"Ach, de meeste voetballers zijn al geen Ligt, dus wat valt er te beschadigen?"

En ook R. van Putten is er klaar mee: „Je krijgt in dit land eerder een punthoofd van andere zaken dan van zo nu en dan een kopbal. Zelfs de jeugd wordt hier al gehersenspoeld met allerlei zaken terwijl zij eigenlijk gewoon zou moeten spelen.”

En Sjeng zegt: „Koppen zou slecht zijn en fatale gevolgen kunnen hebben voor een ’aantal’ kinderen en ook zeer actieve volwassen voetballers, die een aantal malen koppen in een wedstrijd. Maar voor 98% van de voetballers niet. Als je dit een risico vindt, is er maar één oplossing: stoppen met voetbal.”

Lugtmeijerjan897 pleit voor een praktisch compromis: „Alleen nog maar voetballen met een helm op. Men gebruikt ook knie- en scheenbeschermers. Dus een soort van hoofdbescherming bij de jeugd zou een optie zijn.”

En dan is er nog categorie reageerders die meteen maar de voetballer op de hak neemt. Bertie-p zegt bijvoorbeeld: „Ach, de meeste voetballers zijn al geen Ligt, dus wat valt er te beschadigen?”

En Robo vindt het een discussie om niets: „Iemand die een goed brein heeft, gaat niet voetballen. Dus wat is het probleem?”